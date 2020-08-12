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ما وراء الخبر-احتجاجات على تردي الخدمات في عدن.. من المسؤول؟

ناقشت حلقة (2020/8/12) من برنامج “ما وراء الخبر” الاحتجاجات المستمرة في عدن اليمنية على تردي الخدمات الأساسية، والتي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
12/8/2020
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