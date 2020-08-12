search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
26:44
ما وراء الخبر-احتجاجات على تردي الخدمات في عدن.. من المسؤول؟
ناقشت حلقة (2020/8/12) من برنامج “ما وراء الخبر” الاحتجاجات المستمرة في عدن اليمنية على تردي الخدمات الأساسية، والتي يسيطر عليها المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.
12/8/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
أطراف داخلية وخارجية تسؤوهم ديمقراطية تونس.. رئيس شورى النهضة: نريد حكومة أحزاب ولا نخشى الانتخابات
احتجاجات على تردي الخدمات في عدن.. من المسؤول؟
انتخابات مجلس الشيوخ في مصر.. تفاعل على المنصات أكبر من المشاركة في الصناديق
الاتجاه المعاكس- الاقتصاد الأميركي في زمن كورونا.. انهيار أم عثرة عابرة؟
الأكثر قراءة
كاتم أسرار آل سعود وصديق ال CIA.. ماذا خسر ابن سلمان بمعاداة الجبري؟
تشكيك باللقاح الروسي لكورونا.. ما هي الأسباب؟
15 مليار دولار تقديرات خسائر انفجار بيروت.. القضاء يستعد للتحقيق مع وزراء وتلويح أميركي بعقوبات على حلفاء حزب الله
لقاح "سبوتنيك في".. تعرف على سلاح بوتين الجديد لقهر فيروس كورونا
مقاطع حول هذه القصة
الاتجاه المعاكس- الاقتصاد الأميركي في زمن كورونا.. انهيار أم عثرة عابرة؟
play
48:04
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/8/11
play
25:27
ما وراء الخبر-كيف دمر بن سلمان صورة السعودية لدى الغرب؟
play
26:43
نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/8/10)
play
24:37