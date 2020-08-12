01:44

لماذا تحظى قضية سعد الجبري باهتمام أميركي لافت؟

تحظى قضية مسؤول المخابرات السعودي السابق سعد الجبري باهتمام أميركي وغربي لافت؛ نظرا لما للرجل من علاقات مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والغربية،