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لماذا تحظى قضية سعد الجبري باهتمام أميركي لافت؟

تحظى قضية مسؤول المخابرات السعودي السابق سعد الجبري باهتمام أميركي وغربي لافت؛ نظرا لما للرجل من علاقات مع أجهزة الاستخبارات الأميركية والغربية،
12/8/2020
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