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02:28
رغم معاناتها.. سيدة لبنانية تروي حكاية أمل في غد أفضل
تحكي سهام تكيان قصة معاناتها مع انفجار مرفأ بيروت، حيث أصيبت بجروح بليغة، ولم تتمكن من الولوج إلى المستشفى بسرعة نظرا لكثرة الإصابات وتفاوت خطورتها، ولكنها عبرت عن أملها الكبير في غد أفضل للبنان.
12/8/2020
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