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الحصاد- اليمن.. اتفاق الرياض على محك سقطرى

ناقشت وسيلة عولمي في الملف الثاني من "الحصاد" رسائل الرفض الشعبي في سقطرى لسعي المجلس الانتقالي للسيطرة -بدعم إماراتي- على المحافظة.
11/8/2020
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