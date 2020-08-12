19:04

الحصاد- اليمن.. اتفاق الرياض على محك سقطرى

ناقشت وسيلة عولمي في الملف الثاني من "الحصاد" رسائل الرفض الشعبي في سقطرى لسعي المجلس الانتقالي للسيطرة -بدعم إماراتي- على المحافظة.