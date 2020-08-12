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19:04
الحصاد- اليمن.. اتفاق الرياض على محك سقطرى
ناقشت وسيلة عولمي في الملف الثاني من "الحصاد" رسائل الرفض الشعبي في سقطرى لسعي المجلس الانتقالي للسيطرة -بدعم إماراتي- على المحافظة.
11/8/2020
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