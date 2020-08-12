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الانتخابات الرئاسية الأميركية.. من كاملا هاريس؟

أعلن المرشح الديمقراطي المرجح لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية جو بايدن اختياره عضوة مجلس الشيوخ كامالا هاريس نائبة له في السباق الرئاسي. وكامالا هاريس ‏محامية وسياسية.
12/8/2020
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