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نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/8/11

رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/8/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات المستمرة في لبنان بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت، كما رصدت التفاعل السعودي مع ارتفاع أسعار البنزين.
11/8/2020
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