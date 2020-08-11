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25:27
نشرة الثامنة- نشرتكم 2020/8/11
رصدت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/8/11) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع الاحتجاجات المستمرة في لبنان بعد أسبوع من انفجار مرفأ بيروت، كما رصدت التفاعل السعودي مع ارتفاع أسعار البنزين.
11/8/2020
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