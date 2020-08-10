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يونيسف: 80 ألف طفل لبناني بلا مأوى بعد انفجار مرفأ بيروت

أفادت تقرير المنظمة الأممية للطفولة "يونيسف" في أحدث تقاريرها، بأن قرابة 80 ألف طفل لبناني أصبحوا بلا مأوى بعد انفجار مرفأ بيروت يوم الثلاثاء الماضي،