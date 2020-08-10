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24:37
نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/8/10)
رصدت نشرة الثامنة-نشرتكم (2020/8/10) تفاعل رواد منصات التواصل الاجتماعي مع استدعاء القضاء الأميركي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان و13 مسؤولا سعوديا، للرد على التهم الموجهة إليهم من قبل الجبري.
10/8/2020
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