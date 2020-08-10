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26:43
ما وراء الخبر-كيف دمر بن سلمان صورة السعودية لدى الغرب؟
تابعت حلقة (2020/8/10) من برنامج “ما وراء الخبر” كيف تبدو صورة السعودية في الأوساط الحقوقية والسياسية في عهد محمد بن سلمان، وذلك بعد إصدار محكمة واشنطن الفدرالية أمر استدعاء قضائي بحقه.
10/8/2020
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