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ما وراء الخبر-كيف دمر بن سلمان صورة السعودية لدى الغرب؟

تابعت حلقة (2020/8/10) من برنامج “ما وراء الخبر” كيف تبدو صورة السعودية في الأوساط الحقوقية والسياسية في عهد محمد بن سلمان، وذلك بعد إصدار محكمة واشنطن الفدرالية أمر استدعاء قضائي بحقه.