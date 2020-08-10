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شركة تويتر تسعى للدمج مع تطبيق تيك توك

تيك توك تهديد للأمن القومي، هذا ما قاله الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد أن هدد بحظره في البلاد لكون الشركة المالكة صينية. لكن هناك مساعي من تويتر لإتمام صفقة للدمج مع التطبيق.