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شابة عراقية تركت الهندسة لتبدع في رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال

لم تقف العراقية تري شورش عاجزة أمام حاجز عدم توفر فرص العمل للشباب في كردستان العراق، ودفعتها موهبتها إلى إيجاد عمل لها من خلال رسم شخصيات كارتونية على وجوه الأطفال.