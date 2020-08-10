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اشتباكات بين قوى الأمن ومحتجين وسط بيروت

شهد وسط العاصمة اللبنانية مواجهات بين ناشطين والقوى الأمنية بسبب محاولة الوصول إلى مقر البرلمان. وندد المحتجون بما وصفوه الإهمال والفساد في إدارات الدولة ومؤسساتها.
10/8/2020
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