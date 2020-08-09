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ما وراء الخبر.. لماذا يصر بن سلمان على اغتيال سعد الحبري؟

تساءل برنامج "ما وراء الخبر" بحلقته بتاريخ (2020/8/9) عن سبب إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اغتيال سعد الجبري المستشار الأمني لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف،