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ما وراء الخبر.. لماذا يصر بن سلمان على اغتيال سعد الحبري؟

تساءل برنامج "ما وراء الخبر" بحلقته بتاريخ (2020/8/9) عن سبب إصرار ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على اغتيال سعد الجبري المستشار الأمني لولي العهد السعودي السابق محمد بن نايف،
9/8/2020
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