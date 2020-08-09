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في مقدمتهم بيزوس.. شاهد كيف تضخمت ثروات أثرياء العالم في ظل كورونا

تشير أرقام المجلات الرسمية المتخصصة أن 75% من أثرياء العالم تضاعفت ثرواتهم خلال شهور الحظر والإغلاق التي شهدها العالم بسبب تفشي فيروس