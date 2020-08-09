25:39

خارج النص-فيلم الأستاذ

يحاول فيلم “الأستاذ” للمخرج محمود بن محمود –كما ورد في حلقة (2020/8/9) من برنامج خارج النص- التطرق إلى ما اعتبره خيانة المثقف التونسي لدوره المجتمعي في التصدي للقمع والدفاع عن الحريات.