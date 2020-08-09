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تصنيع قطع مقاتلات "إف 35" الأميركية بتركيا حتى 2022

تدور عجلة تصنيع بعض أجزاء طائرات "إف 35" الأميركية بأحد معامل شركة "كوتشوك بازارلي" التركية بعد أن أعلن البنتاغون أن إنتاج المقاتلة سيستمر بمشاركة أنقرة حتى عام 2022.
9/8/2020
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