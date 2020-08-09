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النشرة الاقتصادية 2020/8/9

قالت شركة أرامكو السعودية إن صافي أرباحها للربع الثاني من العام تراجع بأكثر من 73%، في انخفاض أشد مما توقعه المحللون، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص هوامش التكرير والكيميائيات.