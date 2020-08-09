البث الحي
04:15

النشرة الاقتصادية 2020/8/9

قالت شركة أرامكو السعودية إن صافي أرباحها للربع الثاني من العام تراجع بأكثر من 73%، في انخفاض أشد مما توقعه المحللون، وذلك نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام وتقلص هوامش التكرير والكيميائيات.
9/8/2020
المزيد من النشرات الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

الحصاد- أفغانستان.. آفاق الحرب والسلام

(الجزيرة)
22:52

الحصاد-انفجار مرفأ بيروت.. حراك على جراح لبنان

(الجزيرة)
28:40

نشرة الثامنة "نشرتكم" (2020/8/9)

(الجزيرة)
23:51

الحصاد- الانتخابات الأميركية.. دلالة وعد ترامب بإبرام اتفاق عاجل مع إيران إذا فاز

(الجزيرة)
22:01