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22:26
المسافر-أطباق من العالم
عرضت حلقة (2020/8/9) من برنامج “المسافر” أبرز أطباق الطعام التي تعرف عليها المسافر خلال رحلاته حول العديد من دول العالم، حيث تعكس هذه الأطباق الثقافات المتنوعة في كل بلد.
9/8/2020
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وصفات وطقوس خاصة.. أبرز الأطباق التي تعرف عليها المسافر
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