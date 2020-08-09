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المسافر-أطباق من العالم

عرضت حلقة (2020/8/9) من برنامج “المسافر” أبرز أطباق الطعام التي تعرف عليها المسافر خلال رحلاته حول العديد من دول العالم، حيث تعكس هذه الأطباق الثقافات المتنوعة في كل بلد.