02:36

أفغانستان.. لويا جيرغا يوافق على إطلاق 400 من معتقلي طالبان تمهيدا للمفاوضات معها

وافق مجلس القبائل الأفغاني "لويا جيرغا" على إطلاق سراح 400 من معتقلي طالبان تمهيدا لبدء مفاوضات الحكومة مع الحركة بالعاصمة القطرية الدوحة.