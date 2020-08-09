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أزمة مرفأ بيروت.. دعم دبلوماسي عربي ودولي

تشهد بيروت حراكا دبلوماسيا وزيارات لمسؤولين رفيعين بينهم فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي الذي أعلن بعد لقائه الرئيس اللبناني أن بلاده على استعداد لإعادة بناء مرفأ بيروت من جديد.
9/8/2020
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