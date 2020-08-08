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انفجار مرفأ بيروت يخلف مئات الضحايا وعشرات المفقودين

خلّف انفجار مرفأ بيروت مئات الضحايا وعشرات المفقودين الذين تستمر عمليات البحث عنهم تحت الركام. وقالت منظمة اليونيسيف إن من بين المفقودين عددا من الأطفال.
8/8/2020
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