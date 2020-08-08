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العالم يتداعى لمساندة بيروت واللبنانيون يريدون محاسبة النظام

هبت دول عربية وغربية لمساندة لبنان والوقوف إلى جانبه بعد الكارثة التي ألمت به إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي، فعرضت تركيا إعادة بناء المرفأ وفتحت موانئها لصالح لبنان،

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