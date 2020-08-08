17:04

الحصاد-انفجار مرفأ بيروت.. مسار التحقيقات

رصد حسن جمول في الملف الثاني من “الحصاد” مسار التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، حيث جرى توقيف مسؤولين حاليين وسابقين، وسط جدل حول تدويل التحقيقات بين مؤيد ورافض.