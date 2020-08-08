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أي تداعيات وأصداء لدعوى سعد الجبري ضد ولي العهد السعودي؟

اعتبر مشرعون أميركيون أن التقارير بشأن محاولة فرقة الأمير محمد بن سلمان اغتيال سعد الجبري ذات مصداقية، ووصفوا تفاصيل الوقائع الواردة في دعوى الجبري بالمروعة.