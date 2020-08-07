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ماكرون: لبنان ليس وحيدا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام زيارة لبيروت، إن على المسؤولين اللبنانيين العمل على وضع ميثاق جديد مع أبناء شعبهم. وأعلن ماكرون أن مؤتمراً دولياً سيعقد في الأيام المقبلة، لحشد الدعم الدولي
6/8/2020
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