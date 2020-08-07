search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
02:06
ماكرون: لبنان ليس وحيدا
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ختام زيارة لبيروت، إن على المسؤولين اللبنانيين العمل على وضع ميثاق جديد مع أبناء شعبهم. وأعلن ماكرون أن مؤتمراً دولياً سيعقد في الأيام المقبلة، لحشد الدعم الدولي
6/8/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من البرامج
الحصاد- الآثار البشرية والمادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت
الحصاد- السعودية.. سعد الجبري يقاضي ولي العهد في أميركا
مساعدات عربية ودولية لمحاولة احتواء تداعيات انفجار بيروت
ميشال عون.. التصميم على معرفة أسباب ما سماها المأساة والجريمة التي حصلت في بيروت
الأكثر قراءة
بحوزته تسجيلات "خطيرة".. الجبري يقاضي بن سلمان بأميركا ويتهمه بمحاولة اغتياله على طريقة خاشقجي
نجا من 5 محاولات اعتقال وتنقل بين 4 دول.. سعد الجبري ضابط الاستخبارات الذي أصبح أبرز خصوم بن سلمان
فارس "الأحلام" في المرفأ المنكوب.. ماكرون في بيروت يد المساعدة وطموح العودة
سر السحابة البيضاء.. كيف تفسر الكيمياء انفجار مرفأ بيروت؟
مقاطع حول هذه القصة
الحصاد- الآثار البشرية والمادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت
play
18:25
الحصاد- السعودية.. سعد الجبري يقاضي ولي العهد في أميركا
play
32:46
مساعدات عربية ودولية لمحاولة احتواء تداعيات انفجار بيروت
play
03:18
ميشال عون.. التصميم على معرفة أسباب ما سماها المأساة والجريمة التي حصلت في بيروت
play
02:38