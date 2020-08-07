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18:25
الحصاد- الآثار البشرية والمادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت
رصد حسن جمول في الملف الثاني من الحصاد الثاني جديد الآثار البشرية والمادية الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت، وبدء الجدل حول سبل دعم لبنان وإغاثة المنكوبين.
6/8/2020
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