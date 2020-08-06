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ما وراء الخبر- مدى وجاهة الحجج المطالبة بمشاركة دولية للتحقيق في انفجار بيروت

حلقة الخميس (2020/8/6) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت عن مدى وجاهة الحجج التي تدعو للمشاركة الدولية في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وما مدى سلامة منطق رافضيها.
6/8/2020
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