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ما وراء الخبر- مدى وجاهة الحجج المطالبة بمشاركة دولية للتحقيق في انفجار بيروت

حلقة الخميس (2020/8/6) من برنامج "ما وراء الخبر" تساءلت عن مدى وجاهة الحجج التي تدعو للمشاركة الدولية في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وما مدى سلامة منطق رافضيها.