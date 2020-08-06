14:46

الحصاد- مفاوضات سد النهضة.. تعليق بهدف التشاور

بحث محمود مراد في الملف الثاني من "الحصاد" مسار أزمة سد النهضة بعد تعليق مصر والسودان مشاركتهما في جولة المفاوضات بغية التشاور بشأن اقتراح إثيوبي حول التعبئة والتشغيل.