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إقليم كشمير موحد.. وفق خريطة سياسية حدثتها باكستان

في خطوة تحمل الكثير من التحدي للهند ولصمت المجتمع الدولي كشفت باكستان أمس عن خريطتها السياسية المحدثة، والتي تظهر فيها إقليم كشمير موحدا وغير مقسم،