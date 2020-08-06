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أهم ما يجب أن تعرفه عن نترات الأمونيوم

نترات الأمونيوم هي مادة بلورية عديمة اللون تستخدم في صناعة الأسمدة، وإذا اختلطت بالوقود تصبح مادة شديدة الانفجار، وقد كانت سببا في حوادث عرضية أو جرمية في العالم