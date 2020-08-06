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02:11
أبرز الكوارث التي تسببت فيها مادة نترات الأمونيوم على مر التاريخ
قبل انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا وسقوط آلاف الجرحى، وأوقع خسائر في الأموال والممتلكات، فجعت البشرية بكوارث عدة بسبب مادة نترات الأمونيوم، فما هي أبرز تلك الكوارث؟
6/8/2020
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