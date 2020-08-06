البث الحي
02:11

أبرز الكوارث التي تسببت فيها مادة نترات الأمونيوم على مر التاريخ

قبل انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 130 شخصا وسقوط آلاف الجرحى، وأوقع خسائر في الأموال والممتلكات، فجعت البشرية بكوارث عدة بسبب مادة نترات الأمونيوم، فما هي أبرز تلك الكوارث؟
6/8/2020
المزيد من البرامج
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

نذر توتر جديد تلوح في أفق شرق المتوسط بعد توقيع مصر واليونان اتفاقية

(الجزيرة)
02:47

فقدان الثقة.. لبنانيون يطلبون تحقيقا دوليا في انفجار المرفأ

(الجزيرة)
02:14

أكثر الحوادث الصناعية فتكًا في العالم

(الجزيرة)
02:23

دعوى قضائية ضد بن سلمان أمام محكمة أميركية

(الجزيرة)
03:12