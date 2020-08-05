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نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/8/5)

خصصت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/8/5) كامل حلقتها لمتابعة آخر التطورات والتفاعلات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، الذي خلف العديد من القتلى والجرحى، كما خلف دمارا هائلا في بيروت.
5/8/2020
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