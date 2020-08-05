search
البث الحي
play-inverse
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
علوم
تراث
ميدان
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
كاريكاتير
aj-logo
24:49
نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/8/5)
خصصت نشرة الثامنة- نشرتكم (2020/8/5) كامل حلقتها لمتابعة آخر التطورات والتفاعلات المرتبطة بانفجار مرفأ بيروت، الذي خلف العديد من القتلى والجرحى، كما خلف دمارا هائلا في بيروت.
5/8/2020
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حوارية
بلا حدود- شبّه أوضاع مسلمي الهند بإبادة اليهود.. عمران خان: منعنا صداما مسلحا بين السعودية وإيران
شبّه أوضاع مسلمي الهند بإبادة اليهود.. عمران خان: منعنا صداما مسلحا بين السعودية وإيران
الحكومة اللبنانية تطلب فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين مادة نترات الأمونيوم
ما وراء الخبر- تأكيد على المحاسبة.. من المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت؟
الأكثر قراءة
سر السحابة البيضاء.. كيف تفسر الكيمياء انفجار مرفأ بيروت؟
آلاف الجرحى ومئات آلاف المشردين.. طوارئ لأسبوعين في بيروت ومسؤولون تحت الإقامة الجبرية
طفل وممرضة وقس وخادمة.. مشاهد مؤثرة في انفجار مرفأ بيروت
من جورجيا إلى موزمبيق.. وثائق ومعلومات تكشف ملابسات انفجار بيروت
مقاطع حول هذه القصة
بلا حدود- شبّه أوضاع مسلمي الهند بإبادة اليهود.. عمران خان: منعنا صداما مسلحا بين السعودية وإيران
play
46:40
الحكومة اللبنانية تطلب فرض الإقامة الجبرية على كل من أدار ملف تخزين مادة نترات الأمونيوم
play
03:12
ما وراء الخبر- تأكيد على المحاسبة.. من المسؤول عن انفجار مرفأ بيروت؟
play
26:58
للقصة بقية- الأزمة الاقتصادية في لبنان وتداعياتها على المعادلة السياسية
play
49:58