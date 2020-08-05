البث الحي
00:31

إليك أهم النصائح للتعامل مع طفلك الثرثار

يقدم خبراء التربية عدة نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار، من أهمها إشغاله بأعمال مفيدة وضبطه بحديث معين، كما ينصح بحسن الإصغاء له وإشباعه عاطفيا، وكذا تشجيعه على الاستماع والقراءة.
5/8/2020
المزيد من التقارير الإخبارية
الأكثر قراءة
مقاطع حول هذه القصة

أهم ما يجب أن تعرفه عن نترات الأمونيوم

(الجزيرة)
01:45

إقليم كشمير موحد.. وفق خريطة سياسية حدثتها باكستان

(الجزيرة)
01:50

خلافات بين موسكو وروسيا البيضاء بعد اعتقال مجموعة من قوات فاغنر الروسية

(الجزيرة)
02:25

مصر والسودان يعلقان حضورهما في مفاوضات سد النهضة بهدف التشاور

(الجزيرة)
03:16