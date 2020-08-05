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00:31
إليك أهم النصائح للتعامل مع طفلك الثرثار
يقدم خبراء التربية عدة نصائح للتعامل مع الطفل الثرثار، من أهمها إشغاله بأعمال مفيدة وضبطه بحديث معين، كما ينصح بحسن الإصغاء له وإشباعه عاطفيا، وكذا تشجيعه على الاستماع والقراءة.
5/8/2020
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