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وزارة الصحة الروسية تعلن نجاح تجاربها السريرية على لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الروسية أنها أتمت بنجاح تجارب سريرية على لقاح ضد فيروس "كورونا" طوّرته وزارة الدفاع الروسية بالتعاون مع مركز للأبحاث العلمية.
4/8/2020
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