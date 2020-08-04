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عمران خان: ما يحدث باليمن كارثة إنسانية

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في لقاء مع الجزيرة، إن ما يحدث في اليمن هو كارثة إنسانية، وأكد مساعي بلاده لإحلال السلام بهذا البلد.