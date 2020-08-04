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الكتابة بالرمل على شواطئ غزة

أصبحت أعمال الشاب الفلسطيني زيد أبو جرادة أحد المعالم المعروفة على شاطئ غزة، واعتاد زوار الشاطئ على مراقبة أبو جرادة وهو يكتب ويرسم على الرمل، محاولا إضفاء صورة تضج بالحياة والأمل على القطاع،