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وزير الخارجية اللبناني يستقيل

وضع وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي استقالته على الطاولة، معللا في بيان الاستقالة خطوته هذه بمجموعة أسباب، أبرزها تعذر أدائه مهامه في الظروف المصيرية الراهنة، كما وصفها.