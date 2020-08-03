24:32

نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/8/3)

تابعت “نشرتكم” (2020/8/3) شكاوى وانتقادات المواطنين السعوديين التي ملأت منصات التواصل على وسم “تجمع العاطلين السعوديين“، بعد نشر مغردين مقاطع يشكون فيها معاناتهم مع البطالة.