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24:32
نشرة الثامنة “نشرتكم” (2020/8/3)
تابعت “نشرتكم” (2020/8/3) شكاوى وانتقادات المواطنين السعوديين التي ملأت منصات التواصل على وسم “تجمع العاطلين السعوديين“، بعد نشر مغردين مقاطع يشكون فيها معاناتهم مع البطالة.
3/8/2020
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