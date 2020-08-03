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المرصد-كيف يتعامل الصحفيون مع فوضى المعلومات المتعلقة بكورونا؟

سلطت حلقة (2020/8/3) من برنامج “المرصد” الضوء على فوضى المصطلحات الطبية التي ترافقت مع ظهور فيروس كورونا وتحوله إلى جائحة عالمية، وناقشت كيف استطاع الصحفيون فكّ رموز هذه المصطلحات.