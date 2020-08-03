03:37

الخلافات تطغى على مفاوضات سد النهضة

انطلقت جولة أخرى من المفاوضات الثلاثية بين مصر وإثيوبيا والسودان، ولكن طغت عليها الخلافات منذ لحظاتها الأولى، فالجانب المصري يريد اتفاقا ملزما وسقفا زمنيا للتفاوض.