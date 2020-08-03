31:57

الحصاد- تحذير الأمم المتحدة من تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية

رصدت غادة عويس في الملف الأول من "الحصاد" دلالات تحذيرات أممية من تحول الصراع في ليبيا إلى حرب إقليمية. فلمن توجه هذه الرسائل؟ ومن المسؤول عن التصعيد؟