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الحصاد- انهيار سد في السودان

سلطت وسيلة عولمي في الملف الثاني من "الحصاد" الضوء على تداعيات انهيار سد في ولاية النيل الأزرق بالسودان، حيث تم عزل قرى بأكملها، بالإضافة إلى موجة نزوح جراء فيضانات.
2/8/2020
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