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01:51
واشنطن وبكين.. تيك توك على خط التصعيد
أصبح برنامج "تيك توك" المملوك لشركة صينية أحد مجالات التصعيد والتوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد تهديد واشنطن بمنع هذا التطبيق على أراضيها،
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تقرير: بيسان أبو كويك
1/8/2020
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