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واشنطن وبكين.. تيك توك على خط التصعيد

أصبح برنامج "تيك توك" المملوك لشركة صينية أحد مجالات التصعيد والتوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد تهديد واشنطن بمنع هذا التطبيق على أراضيها،

تقرير: بيسان أبو كويك

1/8/2020
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