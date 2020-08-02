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واشنطن وبكين.. تيك توك على خط التصعيد

أصبح برنامج "تيك توك" المملوك لشركة صينية أحد مجالات التصعيد والتوتر بين الولايات المتحدة والصين، بعد تهديد واشنطن بمنع هذا التطبيق على أراضيها،

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