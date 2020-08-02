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ليبيا.. لماذا يستمر حشد مزيد من القوات في سرت والجفرة؟

أعلنت القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وصول 5 طائرات روسية تقل ذخائر ومرتزقة لدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في سرت والجفرة. وذلك رغم التحذير من تدخل عدد من الجهات الخارجية الليبية.