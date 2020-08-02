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02:55
كبير موظفي البيت الأبيض: الانتخابات الأميركية ستقام في موعدها
قال كبير موظفي البيت الأبيض إن الانتخابات الأميركية ستقام في موعدها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، وإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيكون الفائز في هذه الانتخابات.
2/8/2020
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