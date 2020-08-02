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خارج النص- كتاب الطاغية

ناقشت حلقة الأحد (2020/8/2) من برنامج "خارج النص" كتاب "الطاغية" الذي صدر عام 1993 لصاحبه إمام عبد الفتاح إمام، والذي تسبب في ضجة كبيرة خاصة في الأوساط السياسية العربية.