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24:53
خارج النص- كتاب الطاغية
ناقشت حلقة الأحد (2020/8/2) من برنامج "خارج النص" كتاب "الطاغية" الذي صدر عام 1993 لصاحبه إمام عبد الفتاح إمام، والذي تسبب في ضجة كبيرة خاصة في الأوساط السياسية العربية.
2/8/2020
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