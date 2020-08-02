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النشرة الاقتصادية (2020/8/2)

ارتفع إنتاج روسيا من النفط الشهر الماضي بنحو 200 ألف برميل يوميا وتجاوز المستوى المطلوب بموجب اتفاق خفض الإنتاج، وكانت روسيا قالت إنها تعتزم زيادة إنتاجها من النفط الخام 400 ألف برميل يوميا.