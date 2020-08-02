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29:16
الحصاد- لبنان وإسرائيل.. توتر على الحدود
ناقشت إلسي أبي عاصي في الملف الأول من "الحصاد" التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، حيث نصبت إسرائيل آلياتها متوعدة بالحرب، بينما أكدت بيروت استعدادها للدفاع عن نفسها.
1/8/2020
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