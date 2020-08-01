03:11

خبراء يحذرون من مخاطر بيئية جراء إنشاء مفاعل نووي مدني في الإمارات

حذّر تقرير لخبراء دوليين في مجال الطاقة النووية مما قالوا إنها مخاطر بيئية محدقة مع تدشين مفاعل نووي لإنتاج الطاقة بالإمارات.