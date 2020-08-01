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الحصاد-جنوب اليمن.. بحث في السياسات السعودية

ناقشت غادة عويس في الملف الأول من “الحصاد“، السياسات السعودية تجاه التعقيدات القائمة جنوبي اليمن، في ضوء أبعاد دعوة مجلس الحراك الثوري اليمني الجنوبي إلى رفض اتفاق الرياض.